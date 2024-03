Intervenuto a Pressing per commentare la stagione fatta fin qui dal Milan, Christian Panucci ha anche parlato dell'Inter: "In questo momento il Milan non è più forte dell’Inter, punto. Non c’è discussione. L'Inter di quest’anno non è stata sottovalutata. Pensavamo tutti fosse la favorita ad inizio anno. I nerazzurri erano i grandi favoriti, il Napoli invece ha deluso rispetto allo Scudetto vinto pochi mesi fa. Chi c’è in Italia di più forte dell'Inter? Nessuno".

"In campionato il Milan ha fatto benissimo. Vedendo la rosa che ha a disposizione il secondo posto è tanto. La stagione dei rossoneri è da 6,5. Cardinale parla senza sapere di calcio: come può dire che il Milan dovrebbe essere primo quando ha davanti una squadra nettamente superiore come l’Inter? Costruisca una squadra più forte e a quel punto il Milan diventa primo" ha detto senza mezzi termini.