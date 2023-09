Goran Pandev, ex attaccante di Inter e Napoli, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini e della scelta della Nazionale azzurra di puntare su Luciano Spalletti. "Non conosco le dinamiche, Mancini ha fatto grandi cose ma forse per ripartire e creare nuovi stimoli è meglio così. Qualche dubbio resta, se n’è andato nel momento sbagliato, vicino alle qualificazioni, ma forse voleva cambiare aria e più di così, dopo l’Europeo, non si poteva fare - le sue parole -. Spalletti mi sembra l’uomo giusto.

Lo conosco, bravissima persona. E ha fatto giocare il Napoli in modo meraviglioso. Sono felice per lo scudetto, per la città dove ho ancora tanti amici e per Elmas".