"La Juve non poteva sostituire De Ligt in modo migliore - le sue parole -. Tra l'altro in questo modo hanno anche guadagnato qualcosa tra cessione e acquisto. È vero che perdono un prospetto di livello mondiale, ma hanno anche acquistato un giocatore molto forte. La Juventus doveva muoversi velocemente dopo la cessione dell'olandese, contrariamente dall'Inter che non ha ceduto ancora nessuno in difesa. Bremer può essere la risoluzione dei problemi in difesa per i bianconeri e Gatti, sostituto di Chiellini, sono convinto che possa far bene".



"L'Inter rinforza un organico già molto forte e senza ulteriori uscite penso che sia già ampiamente competitivo per lo scudetto - ha aggiunto -. Il Milan ha bisogno di fare qualcosa e mi pare che si stiano muovendo in questo senso".