Massimo Palanca, ex attaccante di Napoli e Catanzaro tra le altre, si è espresso ai microfoni di Tutto Mercato Web sulla sfida del 4 gennaio tra gli azzurri e l'Inter: "Dopo la sosta non ci voleva per nessuna delle due, è un punto interrogativo e bisogna capire quale squadra ha mantenuto meglio la condizione fisica". Sulla corsa per lo Scudetto poi ha spiegato: "Il Napoli deve temere solo se stesso perché se mantiene la concentrazione, la determinazione e la voglia di prima penso che non ce ne sarà per nessuno.