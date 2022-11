Grande folla presso lo shopping centre Le Befane di Rimini in occasione della presentazione di 'Volare libero', il libro scritto da Gianluca Pagliuca e Federico Calabrese. Con Alessio Tacchinardi e Massimo Bonini era presente, ovviamente, anche l'ex portiere di Sampdoria, Inter e Bologna che racconta così i suoi anni in nerazzurro: "Gli anni anni all'Inter sono stati fantastici, abbiamo vinto solo una coppa Uefa, ma moralmente almeno un campionato lo abbiamo vinto. Ma la cosa più importante è stato aver fatto cinque anni indimenticabili, ho ripreso anche la maglia della Nazionale. Ronaldo? Ho giocato con tanti campioni, ma lui è stato il più forte. Mi piaceva anche solo guardarne le movenze in campo, era uno spettacolo. Con Ronaldo partivamo sempre 1-0 per noi. E poi, Gigi Simoni: uno che vedeva il gioco, sapeva come fare i cambi e i giocatori subentrati quasi sempre risolvevano la gara. Ottima gestione della squadra e poi era una persona molto umana e curava il gruppo", le parole riportate da AltaRimini.it.