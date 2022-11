Sollecitato dalla Gazzetta dello Sport per avere un parere sulla situazione che sta attraversando la Sampdoria, sua ex squadra, l'ex portiere dell'Inter Gianluca Pagliuca ha risposto facendo anche un paragone su quanto vissuto in passato anche all'Inter: "Mai mi è capitato da giocatore di vivere un'incertezza così lunga: all'Inter e a Bologna sapevamo che sarebbe arrivato un nuovo presidente, ma la cosa finiva lì. In ogni caso non si può giustificare un calciatore che lavora per se stesso, oltre che per il club. Se retrocede danneggia anche la propria carriera".