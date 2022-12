Daniele Orsato dirigerà domani sera la prima semifinale dei Mondiali tra Argentina e Croazia. Nel fargli l'in bocca al lupo, l'ex designatore arbitrale Paolo Casarin sottolinea ai microfoni di Radio Uno Rai come l'esperto fischietto di Schio avrebbe a suo dire meritato il palcoscenico della finale: "L'arbitraggio è stato buono. Si sta sviluppando una classe Mondiale e non solo 4-5 arbitri come in passato. All'inizio sembravano tutti molto più bravi, adesso però vediamo qualche difficoltà in più.