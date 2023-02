Raggiunto dai microfoni di TMW Radio , Massimo Orlando ha espresso il suo parere sul momento burrascoso del Milan dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter: "Lo scorso anno il Milan ha fatto qualcosa di più rispetto al valore della sua rosa, ma il Milan vero non è quello di queste ultime uscite. Ieri sera il dominio dell'Inter era imbarazzante. Stefano Pioli ha sbagliato il 3-5-2, ma ha provato qualcosa di diverso.

Se rinunci alla qualità, forse vuol dire che c'è grande confusione. Nessuno riesce a capire quale sa il vero problema. Pioli a fine anno rischierà se non arriva in Champions. Il Milan deve tornare a giocare col modulo precedente, è l'unico modo in cui è costruita la squadra".