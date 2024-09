L'ex calciatore Claudio Onofri, intervistato da Il Giornale dello Sport, mette l'Inter in prima fila nella corsa Scudetto ma sottolinea quanto un dettaglio possa fare la differenza: “L’Inter è la squadra più attrezzata. Ma ci possono essere degli sbalzi durante il campionato. Lo sport, soprattutto il calcio, è affascinante proprio per l’incertezza. Il nostro campionato è più aperto al divertimento rispetto al passato. Anche le squadre che si devono salvare ormai giocano offensivamente e si affidano ad allenatori giovani e non più a volponi tattici. Questo rende tutto più incerto e quindi affascinante”.