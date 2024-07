Intervistato al termine del ko subito contro l'Inghilterra, il ct dell'Olanda Ronald Koeman è tornato sul contestato episodio del rigore dell'1-1, arrivato su fallo di Denzel Dumfries su Harry Kane che ha poi trasformato il penalty: "Secondo me il rigore non doveva essere fischiato - ha assicurato Koeman -, Kane ha calciato e con Dumfries si sono toccati solo gli scarpini. Penso che questo uso del VAR distrugga davvero il calcio. Alla fine avevamo la sensazione di essere la squadra migliore in campo".