Esattamente come Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia contro Malta, Ronald Koeman, ct dell'Olanda, mostra tutta la sua insoddisfazione per la prestazione offerta dai suoi, nonostante il 3-0 inflitto a Gibilterra: "C'è molto lavoro da fare, soprattutto nella circolazione di palla e nelle posizioni giuste da prendere come quella di esterno o terzino - il commento a caldo del tecnico -. Non è stato facile per me, non posso lavorare per molto tempo con i giocatori che ora rivedrò tre giorni prima di giocare le semifinali della Nations League.