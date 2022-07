Al termine della prima amichevole stagionale vinta contro il Bourg-Péronnas, il tecnico dell'Olympique Lione Peter Bosz ha sottolineato aspetti positivi e negativi di questa prima uscita, in vista anche della partita di Cesena contro l'Inter del 30 luglio: "Sono felice di giocare la prima partita della stagione, come lo sono i giocaotri. Abbiamo visto gol belli, occasioni perse, cose belle e brutte. Bisogna giocare bene i 45 minuti. Ho visto un centravanti intelligente come Alexandre Lacazette, è un bel giocatore. È certo che progrediremo prima fisicamente e poi anche nel modo di giocare. Su alcune cose, dobbiamo fare meglio. Abbiamo subito due gol a fine partita, perdiamo in disciplina".