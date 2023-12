"Forse non c'è mai stata una sola vita che abbia preso la direzione immaginata. Questa è una storia fatta di storie che cambiano continuamente rotta, come alcuni amori traballanti e le partite dell'Inter, come gli avvenimenti storici che scolpiscono mezzo secolo e, modellando le esistenze, in questo libro battono il tempo andando in parallelo". Lapo De Carlo, noto e apprezzato giornalista anche sportivo, riconosciuto tifoso interista e interlocutore di FcInterNews.it nella collaborazione con Radio Nerazzurra, ha da poco presentato il suo progetto letterario, 'Ogni singolo istante' (Laurana Editore). Attraverso cui racconta 50 anni della sua vita, dal 1974 a oggi, attraverso vicende personali nel contesto in cui si sono svolte, dal terremoto in Friuli fino alla pandemia Covid-19.

Un viaggio nel tempo che riporta a galla eventi che hanno segnato la storia d'Italia ma anche del mondo, intrecciati a quella soggettiva dell'autore. Con l'Inter non certo protagonista del romanzo, ma costantemente sullo sfondo, 'bersaglio' di un'infinita passione.