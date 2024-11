Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex centrocampista Carlo Odorizzi ha parlato di Andrea Pinamonti, ex Inter che come lui è nativo di Cles: "Ero assessore allo Sport nella valle. Mi venne l’idea di fare una selezione con i giovani più forti del territorio, da lì Andrea andò a provare col Chievo e lo presero. Aveva i numeri, delle doti in più: il senso della posizione, come trattava il pallone, lottava e se prendeva palla faceva sempre gol. Attaccante nato. E il suo non è un ruolo facile, ti valutano solo per i gol, si guarda poco la prestazione, lui la fa sempre".

Il ragazzino è diventato uomo.

"Sì, è così, parla tanto con i compagni, chiede palla, è maturato molto, ha 25 anni e gli ultimi campionati gli sono serviti. È cresciuto come giocatore e come uomo, vedo grande personalità. Ed è più tosto fisicamente".

Può puntare alla Nazionale?

"Sì, e lo dico da tempo. Quest'anno può fare un ulteriore salto di qualità ed entrare nel giro dei centravanti azzurri".