Il nuovo stadio che hanno in mente Inter e Milan non trova il 100% dei consensi a Sesto San Giovanni. L'attuale sindaco Di Stefano si è sempre detto favorevole alla costruzione dell'impianto, ma Sinistra Italiana Metropolitana di Milano si oppone e lo fa nella persona di Onorio Rosati, suo coordinatore, che ritiene "sbagliato un nuovo stadio a San Siro, ancora più sbagliato farlo in qualsiasi altro posto, Sesto San Giovanni in testa".