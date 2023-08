Il Milan potrebbe valutare anche la zona di San Donato per la costruzione del suo nuovo stadio, dopo La Maura di Sesto San Giovanni. Secondo quanto riporta Il Cittadino di Lodi, infatti, il club rossonero sarebbe intenzionato ad aprire una trattativa con il Consorzio Quartiere Affari per l'acquisto di un terreno di circa 40mila metri quadrati. Se la cosa dovesse andare avanti e il club presentare progetto in Comune, si potrebbe davvero procedere con la costruzione del nuovo stadio in quella zona di San Donato, con il conseguente abbandono di San Siro.