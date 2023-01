La UEFA, come riportato da Calcio&Finanza, ha lanciato il bando per i diritti tv in Italia della nuova Champions League dal 2024 al 2027, ma anche della UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League per il prossimo triennio. Le offerte potranno essere presentate entro il 14 febbraio 2023, la massima competizione calcistica europea cambierà veste a partire dal 2024: ci sarà un torneo a girone unico e la disputa di otto partite per club, 4 in casa e 4 in trasferta.