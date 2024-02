La nuova Champions League allargata a 36 squadre porterà, come noto, alcune novità dal punto di vista del calendario. La conferma è arrivata nel corso di un briefing organizzato dalla UEFA: come riporta Calcio e Finanza, la prima novità riguarda la disposizione della prima fase nel calendario: le partite di Champions League e di Europa League cominceranno a settembre e concluderanno la prima fase con due giornate che si disputeranno a gennaio, mentre la Conference League terminerà a dicembre. Altra conferma è quella della settimana 'esclusiva' per ognuna delle tre competizioni: significa che, ad esempio, che la prima giornata di Champions League si disputerà tra martedì, mercoledì e giovedì senza che scendano in campo le altre coppe. L’Europa League, invece, giocherà nella sua settimana esclusiva il mercoledì e il giovedì, mentre la Conference League giocherà comunque soltanto il giovedì.

Rimarranno per la Champions League le due gare anticipate alle 18.45, tranne che nell'ultima giornata quando tutte le sfide saranno giocate in contemporanea, come avveniva un tempo in Serie A. Nella fase ad eliminazione diretta sarà possibile vedere partite negli ottavi di Champions League disputarsi alle 18.45: solo dai quarti in poi infatti si disputeranno sempre alle 21.