Un nuovo torneo per far crescere i ricavi a partire dal 2024. Questo, secondo quanto riportato da L’Equipe, è l’obiettivo della UEFA, che dalla stagione 2024/25 organizzerà un 'torneo di apertura' ogni anno, da disputare negli Stati Uniti, prima dell’inizio della edizione seguente della Champions League. Questa breve competizione vedrà affrontarsi la vincitrice della Champions League nella stagione precedente e ad altre tre squadre di grande successo, come indicato nel documento per il bando inviato alle emittenti per il periodo 2024-2027 che proprio il quotidiano francese ha potuto consultare.