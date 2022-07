In tale occasione, l’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani e l’Executive Director di Motorola Carlo Barlocco hanno annunciato la partnership nata dalla volontà di andare incontro alle passioni ed ai gusti di tifosi e consumatori, svelando le maglie da gioco della stagione 22/23 caratterizzate dall’iconica “M” sul petto" si legge nel comunicato del club brianzolo".

Lenovo raddoppia quindi le partnership in Serie A. "La multinazionale cinese - spiega Calcio e Finanza -, fondata a Pechino nel 1984 vanta infatti già un accordo con l’Inter per la sponsorizzazione del retro della divisa da gioco nerazzurra. L’intesa fu siglata nel 2019, quando l’azienda divenne Global Technology Partner, per poi approdare sulla maglia all’inizio della scorsa stagione: un’operazione da 5 milioni a stagione per i nerazzurri".

"Un altro legame, dunque, tra Inter e Monza, oltre a quello che si è instaurato sul mercato, dove sono diversi gli affari che uniscono le due società".