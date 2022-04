Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dall'Atalanta, che aveva chiesto il 3-0 a tavolino per la mancata disputa del match contro il Torino dello scorso 6 gennaio, la giornata della partita fantasma del Dall'Ara. Ebbene, se Bologna-Inter si dovrà giocare il 27 aprile, la sfida del Gewiss Stadium andrà regolarmente in scena il prossimo 11 maggio, come da calendario redatto dalla Lega Serie A. Ecco il comunicato pubblicato sul sito del CONI con l’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna: "Il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n., 18/2022, presentato, in data 25 marzo 2022, dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la Società Torino F.C. S.p.A., con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall’odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta - Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro; ha, altresi’, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio".