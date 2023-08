Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Antonio Nocerino analizza così il possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus dopo l'addio all'Inter: "È un giocatore molto forte e se devo dare uno giovane e forte (Vlahovic, ndr) lo devo sostituire con un altro forte. Per quello che vedo le bandiere non esistono, non mi meraviglio più di niente e non guardo più a queste cose. I giocatori sono professionisti e dove possono star bene vanno, ma non è più il calcio delle bandiere. Poi il giocatore tecnicamente è forte e porta esperienza e gol: non si discute. Per prendere lui, Chiesa e Weah servirà il motorino".

L'ex centrocampista del Milan spende poi parole al miele per Davide Frattesi: "Ora è la mezzala più forte che abbiamo in Italia. Lo seguo da un po': fa gol, ha gamba e personalità. Spero possa far più gol di me perché è anche il futuro della Nazionale. È veramente forte, è impressionante: lui e Barella formano un duetto di mezzali interessanti. Forse Frattesi ha più gol di Barella, ma sono veramente forti".