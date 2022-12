Cresciuto nelle giovanili dell'Inter e passato in prima squadra dal '73 al '75, anche Aldo Nicoli è stato intervistato dai colleghi di 1 Station Radio ai quali ha risposto su varie tematiche riguardanti la Beneamata.

Hakimi all'Inter ricopriva un ruolo centrale rispetto al Psg?

"Credo di sì, ha anche detto qualcosa in merito. È più marginale all'interno del Psg, forse all'Inter ricopriva un ruolo principale. Lo preferisco a Dumfries, attualmente all'Inter".

Giusto per Inzaghi firmare per l'Inter?

"Comprendo la sua ambizione per un palcoscenico più industriale, tuttavia, nella globalità, anche la classifica dimostra che i valori alla fine sono gli stessi. Sul piano umano ha voluto ovviare un'avventura più stimolante. Inoltre, è stato alla Lazio per tanto tempo, forse era alla ricerca di stimoli diversi. La vera differenza tra Inter e Lazio sono i comti economici e la gestione dei conti; i bilanci biancocelesti sono gestiti meglio rispetto a quelli nerazzurri".