Dopo il ko per 3-1 di ieri pomeriggio ottenuto dal Cagliari in casa dell'Inter, Nicola Riva, dirigente del club rossoblu e figlio della leggenda del Casteddu e del calcio italiano Gigi Riva, ha espresso sui social la sua considerazione post-gara.

"Peccato perché quell’occasione per il gol dell’1-1 che avrebbe potuto cambiare la gara così come il salvataggio sul tiro di Piccoli per la rete del 3-2 (di de Vrij n.d.r.)… - ha scritto su Instagram Riva -. Molte cose fatte bene ma in altre avremmo potuto fare meglio! Siamo rimasti in partita sino alla fine, comunque ci siamo e lotteremo con lucidità: concentrati e presenti fino all’ultimo minuto dell’ultima sfida".