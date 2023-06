"Noi abbiamo avuto più occasioni nitide, loro sono stati migliori a livello di gioco". Questa la fotografia scattata da Francesco Acerbi, nella pancia del De Grolsch Veste, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League.

"Nel secondo tempo non siamo mai riusciti a uscire, abbiamo perso tanti palloni e abbiamo agevolato una squadra già brava a palleggiare - l'analisi del difensore interista -. Non va bene, è vero che siamo a fine stagione, ma dovevamo fare qualcosa d più.

Il mea culpa di Mancini? Il mister si prende le responsabilità, ma tante squadre giocano a 3 dietro. Magari non abbiamo avuto tanto tempo per provarlo, ma non c'entra il modulo. Hanno meritato loro".