Oltre agli azzurri, tutti e tre titolari, anche gli altri interisti partiranno dal via nelle rispettive partite di Nations League in programma stasera. Tranne uno, l'unico che era in dubbio alla vigilia: Marcus Thuram che, seppur recuperato dall'infortunio alla caviglia, non è stato rischiato da Didier Deschamps, che gli ha preferito Kolo Muani per la sfida che metterà la Francia di fronte al Belgio.

Due i nerazzurri scelti da Ronald Koeman nell'11 iniziale dei Paesi Bassi: Stefan de Vrij, che si mette sul braccio la fascia di capitano, e Denzel Dumfries, che l'aveva indossata nel finale della gara con l'Ungheria in cui aveva pure trovato il gol del decisivo 1-1. Capitano della Turchia lo è da tempo Hakan Calhanoglu, schierato da Vincenzo Montella come trequartista dietro Kahveci in Islanda.