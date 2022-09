(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sale l'attesa per il penultimo impegno della Nazionale nel Gruppo 3 di Nations League in programma venerdì prossimo a San Siro (calcio d'inizio alle 20.45). Sono già stati emessi 30mila biglietti per il match contro l'Inghilterra, con la possibilità per tutti i tifosi di acquistare i tagliandi per la partita.