Intervistato dai canali ufficiali del club al termine dell'amichevoile vinta contro il Perugia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha speso una battuta anche per Matteo Politano, che vorrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato: "Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti", ha concluso.