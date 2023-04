Eljif Elmas fissa le condizioni per far scattare la festa per il terzo Scudetto del Napoli. Il centrocampista macedone, intervistato da Radio Kiss Kiss, racconta queste ore di spasmodica attesa all'interno dello spogliatoio: "Normale che parliamo della festa, tutti aspettiamo questo momento. Si tratta di una cosa incredibile perché non succede tutti gli anni di vincere uno scudetto. Normale che parliamo tra di noi perché anche noi non crediamo di aver fatto tutto questo. Veniamo da diversi paesi ed è una cosa incedibile, da piccolo non pensavo di vincere uno scudetto. È incredibile, tante emozioni che rimarranno per sempre".

Ma quando si potrà finalmente stappare lo champagne? "Contro la Salernitana non è una partita facile anche loro non vogliono perdere. Sarà una partita molto difficile ma dobbiamo fare il nostro gioco senza pensare che se vinciamo siamo campioni d’Italia. In qualsiasi modo dobbiamo vincere questa partita. E quello che succede dopo si vede. Ma se giochiamo alle 15 e l'Inter batte la Lazio, vinciamo sicuramente".