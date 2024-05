Dopo Claudio Ranieri, un altro simbolo della salvezza del Cagliari lascia la Sardegna. Nahitan Nandez, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ha trovato un accordo fino al 2027 da dieci milioni l'anno con l'Al Quadisiya, club dell'Arabia Saudita. Più volte, negli anni scorsi, l'uruguaiano è stato accostato all'Inter.

🚨 Excl. - Done Deal! Naithan #Nandez to #AlQuadisiya as a free agent. Contract until 2027 (€10M/year). #transfers 🇸🇦