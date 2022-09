Sulle frequenze di 1StationRadio, durante la trasmissione '1 Football Club', è intervenuto l'allenatore Bortolo Mutti, che s'è espresso sugli equilibri del campionato: "Tutti si aspettavano la leadership di Milan e Inter, oltre che il ritorno della Juve. La conferma del Napoli, invece, è importante: in questo avvio di stagione sta offrendo risposte decisive per la vittoria finale. Gli azzurri stanno dimostrando tutto il loro valore in campo, hanno tante individualità interessanti. Ci sono anche delle sorprese come Atalanta e Udinese. È un campionato molto inatteso", la sua convinzione.