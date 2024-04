Conquistare la seconda stella in casa dei rivali cittadini è di certo una soddisfazione vicina alle vette dell'universo. L'Inter ci è riuscita: la seconda stella è nerazzurra. E come riferiscono i colleghi dell'ANSA il Milan ha provato a oscurare la festa nerazzurra al triplice fischio, sparando musica techno a volume per cercare di coprire la festa scudetto dell'Inter in campo e sugli spalti. Una decisione particolare, che non ha certamente interrotto i festeggiamenti, né tantomeno li ha frenati.