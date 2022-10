Grande inizio stagionale per Samuele Mulattieri che al Frosinone quest'anno ha già timbrato tre reti. Intervistato da Cusano Italia TV, l'attaccante spezino in prestito ai ciociari è tornato a parlare anche di un ritorno all'Inter: "Cerco di non pensarci. Si tratta della mia squadra del cuore ma devo ancora crescere per arrivare a quel livello. Sarebbe un sogno militare nella Nazionale maggiore, così come sarebbe molto bello giocare in Premier League. Ma quello a cui devo pensare è lavorare ogni giorno con il mio club, poi si vedrà quello che arriverà".