'Banalità' non è mai stato un termine presente nel vocabolario di José Mourinho. Nella conferenza stampa della vigilia d'esordio in trasferta all'Arechi di Salerno, il tecnico della Roma parla degli equilibri in ottica scudetto. "Noi in corsa per il titolo? L'Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C'è tanto rumore intorno a noi, mentre no di altre squadre. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati? Parlando di noi si dice qualcosa di non reale. Il nostro scudetto già vinto è l'amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di scudetto, non abbiamo mai parlato di investimenti massicci, ma solo di tempo. Uno come Ancelotti lo capisce. C'è tanta gente che vende fumo e non verità. La verità è che siamo migliorati e vogliamo fare bene, ma lasciateci lavorare e parliamo di Salernitana che sarà una gara difficile", ha concluso.