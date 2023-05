Finisce in parità e a reti inviolate il match delle 18 tra Bologna e Roma. Mourinho punta sul turnover, la squadra di Thiago Motta non riesce ad approfittarne e sono gli ospiti anzi ad andare più vicini al gol. La squadra giallorossa sale così a 59 punti in classifica, con l'Inter che guadagna altri due punti, portandosi a +7 sul sesto posto quando all'appello mancano tre giornate di campionato. Con la penalizzazione in arrivo della Juve, la qualificazione alla prossima Champions League è sempre più vicina.