Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Brianteo contro la Juventus, Raffaele Palladino, neo tecnico del Monza, si è soffermato sulla situazione a centrocampo, reparto in cui tra gli altri può contare su Stefano Sensi, in gol lo scorso weekend su punizione nell'1-1 sul campo del Lecce: "Manca chi fa legna e non dipende dai singoli, ma dall’atteggiamento della squadra e dall’intensità di tutti. Abbiamo provato diverse soluzioni, vedremo domani. Ho visto da parte di tutti i centrocampisti grande disponibilità. Come cambierà la squadra? Il Monza ha giocatori forti e con questi calciatori puoi provare soluzioni diverse. Siamo in fase di decisione, non ho ancora scelto definitivamente. Possiamo giocare a 3 dietro, ma anche a 4. Anche se questi sono numeri: più importante è l’equilibrio, il sacrificio".