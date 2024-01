"Saremo pronti e sicuri di poter offrire una offerta sportiva giovanile da prof a Milano oltre a Milan e Inter". Marcello Montini, presidente dell'Alcione, formazione rampante del capoluogo lombardo prima in classifica nel girone A della Serie D con ben nove punti di vantaggio sul Chisola secondo, intervistato da SprinteSport rilancia la candidatura degli arancioni nel fatidico ruolo di terza realtà della città, sottolineando in particolare il buon rapporto che lega la sua società all'Inter: "Con loro abbiamo recentemente firmato un accordo per la condivisione dell’Arena Civica di Milano. Con entrambe le società, poi, stiamo esplorando eventuali collaborazioni per giocatori in entrata e uscita a livello di giovanili e prima squadra. Di recente si è scritto persino di stadio San Siro e di Serie B, ma noi siamo fermamente intenzionati a riportare l’Alcione all’Arena Civica di Milano, un impianto talmente affascinante e carico di storia che rappresenterebbe una cornice stupenda ed unica per le nostre partite casalinghe. Stiamo già lavorando con le istituzioni, il Comune di Milano e con l’Inter per condividere l’impianto che già oggi ospita le partite casalinghe dell’Inter Femminile".

Sulla questione San Siro, Montini si chiama fuori: "Certo da milanese piange il cuore immaginare che Inter e Milan tra qualche anno potrebbero giocare fuori Milano e lasciare in stato di abbandono un tempio del calcio mondiale, ma credo che ogni palcoscenico debba avere i giusti attori e per San Siro oggi sono Inter e Milan". Montini spiega poi il ruolo che vuole ritagliarsi l'Alcione: "Non siamo alternativi a Inter e Milan ma complementari, vogliamo offrire agli appassionati di calcio milanesi una possibilità in più di vedere giocare un buon calcio nel centro della città. Personalmente vedere tanti amici tifosi di entrambe le società o di altre, tifare Alcione per 90 minuti e poi tornare a prendersi in giro per tutta la settimana mi dà un enorme piacere".