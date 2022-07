Da ex giallorosso: a Roma con l’arrivo di Dybala si respira un’aria speciale. Come immagina l’impatto dell’argentino ?

"Io in Dybala mi ci rivedo, credo mi somigli per il modo di stare in campo e la tecnica. E poi ha quel mancino che fa sognare. Io gli avrei dato il numero 10 perché i bambini devono sognare quella maglia come faceva Totti vedendo Giannini".

Veniamo a Balotelli: Mario per lei è più croce o più delizia?

"Balotelli avrebbe potuto fare di più, vederlo ogni giorno mi dà la percezione delle sue incredibili potenzialità. È facile dire a posteriori che sarebbe servito alla Nazionale con la Macedonia, ma quella sfida è stata stregata".