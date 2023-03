Intervenuto in collegamento video con Campo Aperto su Sky Sport, l'allenatore oggi in Turchia sulla panchina Adana Demirspor, Vincenzo Montella ha commentato i risultati delle urne di oggi di Nyon che vede impegnate Milan, Napoli e Inter. "Tutti gli allenatori che sono andati avanti in Coppa hanno fatto cose straordinarie. Inutile citarli, Spalletti, Pioli, Italiano… Possiamo gioire perché in semifinale un’italiana sicuramente ci sarà, anche se una dovrà andar via. Mi auguro intanto che ci siano due semifinaliste italiane, non sarebbe così male. Poi dovendosi incrociare necessariamente ci sarebbe anche la finalista".