Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi nella giunta comunale di Milano e promotore ieri alla manifestazione contro la costruzione del nuovo stadio del Milan nell'area dell'Ippodoromo La Maura, ha rincarato la dose di contrarietà al progetto del club rossonero: "Noi non vogliamo neanche arrivare a vedere il progetto. Non vogliamo discutere di un possibile stadio in quest’area verde. Quello che chiediamo a Sala è che qui rimanga tutto come prima. La soluzione? Ristrutturare il Meazza così che le squadre possano continuare a giocarci".