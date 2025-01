La FIFA ha annunciato Adidas come fornitore ufficiale del primo Mondiale per Club, svelando il pallone del torneo, il cui design rende omaggio alla nazione ospitante, gli Stati Uniti, con grafiche audaci ed emblemi che celebrano e riflettono l'eredità del paese. Su uno sfondo perlato, il pallone da gioco presenta sorprendenti motivi a blocchi con bordi frastagliati e stelle e strisce decostruite in rosso, bianco e blu in un cenno alla bandiera della nazione.

Il pallone ufficiale è progettato per fornire una maggiore precisione di gioco grazie a PRECISIONSHELL, una forma a pannello da 20 pezzi con scanalature in rilievo posizionate strategicamente sulla calotta esterna del pallone. Un altro vantaggio in termini di prestazioni si trova sotto la superficie sotto forma di tecnologia CTR-CORE, progettata per migliorare la precisione e la consistenza in volo e aiuta a mantenere la massima forma e ritenzione dell'aria al fine di supportare un gioco veloce e preciso.

Inoltre, la tecnologia integrata della palla connessa invia dati dell'unità di misura inerziale al sistema di video-assistente-arbitro a una velocità di 500 volte al secondo in tempo reale. Se combinata con i dati sulla posizione dei giocatori e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, la tecnologia aiuta gli ufficiali di gara video a prendere decisioni più rapide sul fuorigioco e può anche aiutarli a identificare ogni singolo tocco di palla, con conseguente riduzione dei ritardi nella risoluzione di incidenti specifici, ad esempio possibili infrazioni di fallo di mano.

Oltre a fornire il pallone ufficiale della partita, Adidas è pronta a fornire uniformi per ufficiali di gara, volontari e personale FIFA durante il torneo, con indumenti che riflettono l'impegno del produttore sportivo per la qualità e la sostenibilità, offrendo abbigliamento ad alte prestazioni per coloro che sono al centro dell'evento.