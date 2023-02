Il Consiglio FIFA che si è riunito in data odierna ha approvato la relazione annuale 2022, che evidenzia le entrate record di 7,6 miliardi di dollari durante il ciclo 2019-2022 e gli 11 miliardi di dollari previsti per il 2023-2026. "L'investimento senza precedenti della FIFA nel calcio è il risultato della nostra solida trasparenza finanziaria e rappresenta un esempio concreto di come miriamo a rendere il calcio veramente globale - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Il clamoroso successo della Coppa del Mondo in Qatar è stato fondamentale per la capacità dell'organizzazione di adempiere alla sua missione in relazione alle nostre federazioni affiliate e al mondo del calcio, nonostante le molteplici sfide che abbiamo affrontato durante il ciclo passato, non ultimo il COVID -19 pandemia.”

A seguito della decisione presa dal Consiglio FIFA nel dicembre 2022 di espandere il Mondiale per Club da 24 a 32 squadre, con la prima edizione prevista per giugno-luglio 2025, il Consiglio ha approvato all'unanimità l'assegnazione dei posti per le rispettive Federazioni. La decisione è stata presa sulla base di una serie di metriche e criteri oggettivi e l'assegnazione risultante è la seguente: AFC: 4, CAF: 4, Concacaf: 4, CONMEBOL: 6, OFC: 1, UEFA: 12 e uno per il Paese ospitante.