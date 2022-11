Due brand iconici, un match vincente, Milano come casa. I valori condivisi, la passione per il design, l’innovazione, la cultura, le community global: Inter e Moncler, insieme dal 2021 quando il marchio di moda è diventato Official Formal Wear Partner del Club, celebrano ora insieme il 70esimo anniversario dello storico marchio. Nel percorso di collaborazione e in occasione di questo importante anniversario, ecco la celebrazione con il lancio di una giacca esclusiva in edizione limitata per il club nerazzurro, oltre a una collezione che propone una selezione di capi dinamici e distintivi che includono una giacca, un parka, un dolcevita, una polo, un cappello e una sciarpa.

Il progetto di Inter e Moncler sottolinea di nuovo il dialogo tra il mondo della performance calcistica con quello della moda ed esalta il nerazzurro: il piumino trapuntato, disegnato dal Presidente e AD di Moncler Remo Ruffini, viene svelato dagli scatti di Matilde Gioli, attrice italiana super tifosa interista. Una passione mostrata con orgoglio.

Il debutto della nuova collezione è fissato per le 18.00 di mercoledì 9 novembre, poche ore prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, partita di Serie A in programma a San Siro: Moncler sarà protagonista della giornata con un take over dello stadio.

LE CARATTERISTICHE

Remo Ruffini, Presidente e AD di Moncler, è il designer del piumino trapuntato, realizzato nella tonalità del blu - colore iconico della squadra. Lo stile sportivo del capo si riflette nel contrasto sottile tra il nylon longue saison opaco e semilucido, e la silhouette classica ma casual. La giacca in edizione limitata presenta anche un logo esclusivo sul petto, che richiama la collaborazione tra i due brand.