Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Auxerre, Lamine Camara, che ha causato il rigore col quale l'Inter si è portata in vantaggio nel match di Champions League contro il Monaco, torna su quanto avvenuto mercoledì sera: "Analizzeremo la partita. L'Inter è una buona squadra, con una struttura ben consolidata. È vero che abbiamo avuto un inizio difficile, siamo rimasti in dieci dopo 12 minuti, quindi faremo attenzione ai nostri errori e cercheremo di andare avanti. Conosciamo le nostre qualità, abbiamo già affrontato grandi squadre in questa fase come Barcellona e Benfica".

Proprio i portoghesi saranno gli avversari nei playoff: "Siamo felici di sfidare il Benfica, è un grande club. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma la nostra preoccupazione principale è quella contro l'Auxerre. Per il resto lo vedremo più avanti. Non abbiamo dimenticato l'ultimo scontro, guarderemo la partita per correggere i nostri errori. Nel sorteggio non c'è stata una vera preferenza, per me il Benfica è allo stesso livello del Paris Saint-Germain".