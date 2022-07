Si parla estesamente di Henrikh Mkhitaryan durante 'Inside Inter', format realizzato da DAZN nel ritiro pre-stagionale di Appiano Gentile. Per l'armeno, Simone Inzaghi esprime parole al miele: "E' un giocatore che da avversario mi ha fatto sempre gol. L'ho conosciuto in questi giorni, veniva da un infortunio rimediato a Roma ma adesso si sta allenando nel migliore dei modi e la sua condizione sta salendo. Sicuramente sarà un valore aggiunto importante per noi".