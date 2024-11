Per Henrikh Mkhitaryan quella di domani sera sarà una serata speciale, perché l'armeno sarà il grande ex della sfida tra Inter e Arsenal. Mkhitaryan, infatti, ha vestito la maglia dei Gunners dal gennaio 2018 in uno scambio col Manchester United che vide coinvolto anche l'altro ex nerazzurro Alexis Sanchez, segnando nove gol in 59 partite. Mkhitaryan ha giocato in Premier anche per il Manchester United tra il 2016 e il 2018, segnando nella finale di UEFA Europa League del 2017.