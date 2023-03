Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di Champions League: "Dobbiamo continuare a spingere per arrivare nelle quattro in campionato, poi quel che sarà del sorteggio di Champions League lo vedremo. Abbiamo giocato con grande personalità. Sognare è bello e aiuta a lavorare meglio. Onestamente spero di non incontrare squadre italiane".