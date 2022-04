Grazie al guizzo di Sandro Tonali in pieno recupero, il Milan riesce a tornare da Roma con tre punti pesantissimi in chiave Scudetto. Nel dopopartita, Stefano Pioli, tecnico rossonero, parla ai microfoni di DAZN esaltando le virtù del suo gruppo: "I miei giocatori sono dei leoni. Fossi in loro sarei arrabbiato, perché godono di poco credito e invece da due anni stanno facendo cose straordinarie. Poi è ancora lunga, noi cercheremo di vincerle tutte anche se il calendario è lì per metterci in difficoltà. Per avere episodi favorevoli dobbiamo essere più feroci, oggi ci siamo riusciti. Siamo aritmeticamente in Champions League, il percorso è di crescita continua; gli ultimi gradini sono i più difficili ma anche quelli che potrebbero darci più soddisfazione. Pensiamo a giocarci la prossima partita con la Fiorentina, squadra veloce e intensa che arriverà determinata dopo aver perso oggi".