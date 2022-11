Il difensore del Milan Pierre Kalulu è il primo protagonista della nuova serie su YouTube ideata dal canale ufficiale del club rossonero, dal titolo 'On the road', in cui un calciatore rossonero viene intervistato durante un viaggio in macchina, sulla falsariga di un format proposto tanti anni fa anche dall'allora Inter Channel. Tornando con la mente, inevitabilmente, alla conquista del campionato scorso: "Il derby di Olivier Giroud ha cambiato tante cose, avevamo un ritmo incredibile... Ma anche a Roma con la Lazio, quella con la Fiorentina, ma anche un po' prima... Io lo avevo detto in famiglia: noi avevamo cambiato il morale verso le partite, potevamo vincere contro chiunque, anche giocando meno bene del solito arrivavamo all'obiettivo; sentivi che l'avversario aveva un po' più di timore. È vero che è facile dire queste cose dopo, ma io lo sentivo già da prima...".