Dopo aver segnato il gol del definitivo 2-0 contro il Genoa, Junior Messias, attaccante del Milan, arriva ai microfoni di DAZN sul prato di San Siro svelando di non essere stato condizionato da quanto avvenuto poco prima al Picco: "Non ho visto il risultato dell'Inter, ci siamo concentrati sulla nostra partita. Sapevamo che era difficile specie dopo che le ultime due partite non sono andate come volevamo noi, ma dobbiamo lavorare, perché poi sappiamo che i risultati arrivano. Ora tutte le partite sono finali, noi dobbiamo stare lì lavorando per dare sempre il meglio. L'importante è vincere".